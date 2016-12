Último dia de atendimento a Conciliação Fiscal é marcada por “CAOS” na prefeitura

Wendder Ferreira/FotoCedida Recepção da prefeitura e central de atendimento está lotada com idosos, gestantes e pessoas com criança de colo sem assentos para aguardar atendimento.

O último dia de atendimento sobre a conciliação fiscal é marcada por “caos” na prefeitura de Campo Grande, recepção está lotada com idosos, gestantes e pessoas com criança de colo, sem assentos para aguardara atendimento.



Segundo Wendder Ferreira, que aguarda atendimento, o sistema está lento e o atendimento demorado, a situação está insuportável do lado de dentro da prefeitura para quem aguarda, com corredores cheios e sem condições de se movimentar.



“Como hoje é o último dia de atendimento para resolver os problemas com o IPTU (Imposto Territorial Urbano), a prefeitura está cheia, porém os funcionários não se mobilizam para tentar melhorar a situação de quem espera para receber atendimento” pontuou Wender.

De acordo com assessoria da Prefeitura, "Por ser o último dia do Refis, já era esperado que o local estaria lotado, com filas, porém foi disponibilizados mais operadores e maquinários, além de todas as ações necessárias para facilitar e agilizar o atendimento durante o dia".

Ainda segundo assessoria da Prefeitura, de acordo com equipe da Seplanfic, quem estiver na fila até às 16h de hoje vai receber senha e será atendido.