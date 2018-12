Última parcela do IPTU de Corumbá na próxima sexta

Divulgação Imposto foi parcelado em até seis vezes em 2018

Vence na próxima segunda-feira (7) a sexta e última parcela do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 2018 de Corumbá (IPTU/2018). A quitação parcelada, em até seis vezes, vai até dezembro. Os recursos provenientes do IPTU são empregados em uma série de melhorias na cidade.

As guias para pagamento referentes aos tributos lançados no carnê do IPTU 2018, emitidas pelo Centro de Atendimento ao Cidadão e as guias emitidas pela internet neste endereço deverão ser pagas, exclusivamente, nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou no correspondente bancário do Banco do Brasil.

Serviço: O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), fica localizado na rua Frei Mariano, nº 66, o Centro. O horário de funcionamento é das 08h às 16 horas.

(*) Com informações da Prefeitura de Corumbá.