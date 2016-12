UFMS encerra inscrição de processo seletivo para professor substituto

Deurico/Capital News Salários variam de R$ 2.129 a R$ 5.426 para cumprimento de 20h a 40h semanais

O Processo Seletivo para professor substituto da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) encerra as inscrições nesta sexta-feira (02), com 12 vagas disponíveis.



Os profissionais atuarão nas unidades de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova Andradina e Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de Enfermagem, Química Analítica, Ciência da Computação/Engenharia, Direito Civil, Direito Penal, Zootecnia/Genética e Melhoramento Animal, Zootecnia/ Produção Animal, Educação/ Tópicos Específicos em Educação, Administração/ Administração de Empresas, Gestão Financeira, Engenharia de Produção.



A inscrição deve ser realizada na Secretaria da Unidade de Administração Setorial, confira informações através do site https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufms-abre-processo-seletivo-com-12-vagas-para-docentes-substitutos