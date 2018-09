UFMS abre licitação para construção de prédio para Medicina Veterinária e Direito

Reprodução/RCN A licitação para o Campus de Paranaíba atenderá a demanda de implantação do futuro curso de medicina veterinária

Com um investimento total de R$ 17.062,905,29 em infraestrutura, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu o edital de licitação para a construção de obras que atenderão os cursos de Medicina Veterinária e Direito, em Paranaíba e Campo Grande, respectivamente.

A ampliação será de importantes espaços da Universidade, para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. De acordo com o site JP News, a licitação para o Campus de Paranaíba atenderá a demanda de implantação do futuro curso de medicina veterinária.

A empresa contratada será responsável pela construção do Bloco Multiuso de Aulas e Laboratórios, numa área de 2.863,09 m², e no valor de R$ 5.019.658,22. Para atender a demanda inicial do novo curso de medicina veterinária, o Hospital Veterinário em Campo Grande será ampliado, com a construção do Bloco 18, no Setor 4, numa área de 2.086,09 m², e no valor de R$ 5.189,772,22.

Na Cidade Universitária, além da ampliação do Hospital Veterinário, será iniciada a construção do Bloco Multiuso II, que atenderá a todos os cursos de Campo Grande e à Faculdade de Direito (Fadir), que foi criada em 2008, e até agora não tem um espaço próprio. O prédio terá uma área de 3.231,10 m², e no valor de R$ 6.853,4,85.

Poderão participar da licitação somente os inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), que tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto das licitações, e que atendam a todas as exigências estabelecidas nos Editais de Licitação – RDC Eletrônico: 11/2018; 12/2018 e 15/2018. Os editais estão disponíveis no site www.ufms.br – Aba Transparência – UFMS Licitações.