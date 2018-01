UFMS abre inscrições para avaliação seriada no dia 5 de janeiro

Deurico/Capital News ..

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre, a partir de sexta-feira (5), as inscrições para a 1ª etapa do Programa de Avaliação Seriada da UFMS (PASSE). O prazo segue até 16 de fevereiro e só podem ser realizadas pela internet no endereço eletrônico www.fapec.org.br/concursos, onde estarão disponibilizados, o formulário de inscrição e o boleto do PASSE. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100.

Serão disponibilizadas para este processo seletivo 20% das vagas de ingresso nos Cursos de Graduação da UFMS, modalidade presencial, para ingresso no ano letivo de 2020. Os candidatos deverão realizar as três etapas do PASSE e obter a pontuação mínima estabelecida para ingressar na UFMS.

Na 1ª etapa, as provas vão abordar os conteúdos ministrados no 1º ano do Ensino Médio, na 2º Eetapa, o conteúdo do 2º ano do Ensino Médio e na 3º etapa, respeitando as fases anteriores, o conteúdo do 3º ano do Ensino Médio.

A Prova da 1ª etapa do PASSE (2017-2019) será de caráter eliminatório e classificatório com 60 questões objetivas de múltipla escolha. As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2018, das 8h às 12h, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para participar do PASSE é obrigatório que candidato tenha concluído, no ano de 2017, o 1º Ano do Ensino Médio. Também é obrigatório que o candidato realize a inscrição na 2º e 3º etapas do PASSE, nos anos subsequentes, para sua permanência no Programa.

Os candidatos interessados podem acessar todas as informações do Edital do PASSE, que explica as vagas, conteúdos programáticos, pesos, notas, documentos exigidos e muito mais.

