UFGD recebe a partir de hoje curso Mulheres Indígenas e Novas Mídias

De hoje (5) a sexta-feira (7), a Universidade Federal da Grande Dourados recebe o curso Mulheres Indígenas e Novas Mídias realizado pela parceria do Tribunal de Justiça de MS, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e da Escola Judicial (Ejud-MS), com a ONU Mulheres.

Divulgação Curso vai até sexta-feira na Universidade Federal da Grande Dourados

O evento começa às 19h com a apresentação de uma reza indígena, seguida de uma dança ou mística, organizada pelo Curso de Arte e Educação da Faind. Participam da solenidade de abertura a conselheira Daldice Maria Santana de Almeida, a juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar; a gerente de projetos da ONU Mulheres e Fernanda Papa, representante das etnias, da Voz das Mulheres Indígenas – ONU, da Cátedra Unesco/UFGD.



De acordo com a programação, ainda haverá uma palestra sobre o tema central do evento Cleidiana Ramos, Graciela Guarani e Isabel Clavelin. Para a manhã do dia 6 (quinta-feira) está programada uma visita em uma aldeia indígena em Dourados e a retomada do curso no período vespertino. O encerramento será na sexta-feira (7), às 13 horas.



São parceiros ainda do curso a Faculdade Intercultural Indígena (Faind), Faculdade de Ciências Humanas (FCH/UFGD), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Unesco, além do apoio da Voz das Mulheres Indígenas.