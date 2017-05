UFGD abre processo seletivo simplificado para professor substituto

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com edital aberto para a seleção simplificada de professores substitutos. No total são 22 vagas para contratação e 27 para cadastro de reserva, as vagas serão distribuídas em 10 unidades. Entre as 22 vagas, duas são destinadas a candidatos com deficiência para os cursos de Matemática e Licenciatura em Educação no Campo.

Divulgação/Assessoria Serão aplicadas provas didáticas e de títulos



As inscrições serão realizadas em dois períodos: para os candidatos com a titulação exigida no edital as inscrições devem ser feitas de 09 a 12 de maio, já para as áreas sem candidatos inscritos na primeira etapa as inscrições serão do dia 23 a 26 de maio.



Os interessados devem fazer a inscrição no site da UFGD, e entregar os documentos exigidos pelo edital no Centro de Seleção, localizado na Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso – Dourados MS.



A seleção será realizada com a aplicação de provas didática e de títulos. O contrato terá vigência de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.