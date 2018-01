UEMS tem vagas para alunos no mestrado e seleciona professores temporários

Diário da Mídia/Reprodução

Vão até 12 de janeiro as inscrições da seleção de candidatos para aluno regular às vagas remanescentes no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), nível de mestrado, oferecido na unidade de Aquidauana, para ingresso no ano de 2018.

A documentação exigida para inscrição deverá ser entregue na Secretaria da Pós-Graduação, situada na Unidade Universitária de Aquidauana da UEMS, localizada na Rodovia Aquidauana-UEMS km 12.

Poderão se inscrever graduados em Zootecnia e áreas afins. Também, candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula prevista no edital.

Sobre o Programa

As linhas de pesquisas desenvolvidas pelo programa são: Produção de ruminantes no Cerrado e Pantanal e Produção de monogástricos e organismos aquáticos no Cerrado e Pantanal.

Professores temporários

Estão abertas também as inscrições para a seleção de professores temporários para a unidade em Aquidauana. As vagas são para a área de Educação Especial, Produção e Melhoramento genético Animal, Produção de Ruminantes, Produção de Não Ruminantes, Matemática e Química.