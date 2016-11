UEMS altera calendário de aulas por conta de paralisação; confira as novas datas

Gisele Mendes Paralisação dos alunos provocou mudança no calendário

Resolução do presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Fábio Edir dos Santos, alterou o calendário de aulas para as unidades de Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba.



A decisão levou em consideração a paralisação das atividades realizadas pelos alunos nessas três unidades e o comprometimento do encerramento dos cursos pelo não cumprimento da carga horária e conteúdos das disciplinas conforme o Calendário Académico aprovado.



De acordo com a publicação, o encerramento do período letivo para as disciplinas anuais e semestrais será no dia 13 de dezembro. A colação de grau extraordinária será no dia 16. O dia 17 é a data limite para a realização dos exames finais. No dia 19, os diários de classe deverão ser entregues às coordenadorias de curso e encaminhados à Diretoria de Registro Acadêmico. O recesso docente e escolar será de 20 a 31 de dezembro.

A decisão com o calendário consta na página 12 do Diário Oficial do Estado.