UEMS abre inscrições para mestrado em desenvolvimento regional e de sistemas produtivos

Divulgação Universidade está com processo seletivo aberto

A Universidade Estadual de Mato grosso do Sul (UEMS) abriu hoje (16/5) processo seletivo de candidatos ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos, área de concentração em Desenvolvimento Regional, nível de mestrado, para ingresso no ano de 2017. As informações constam no Diário Oficial de hoje.



O curso de possui duas linhas de pesquisa - dinâmicas do desenvolvimento regional e sistemas produtivos – e busca analisar o desenvolvimento regional na sua forma econômica, social e ambiental, relacionando com aspectos históricos de formação das distintas regiões associando com a evolução das formas de organização das sociedades para a produção de bens e serviços.



Inscrição:



Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de Cursos de Graduação, de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo MEC, além de candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula.



Documentos necessários para a inscrição:



Formulário de inscrição devidamente preenchido, impresso e assinado, disponível na página web do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos; cópia autenticada da cédula de identidade – RG; cópia autenticada ou acompanhada do original do diploma de graduação ou Certificado de conclusão de curso de graduação ou declaração de previsão de conclusão do curso de graduação; currículo lattes documentado; projeto de pesquisa; comprovante de pagamento da taxa de inscrição.



Serviço: A documentação deverá ser entregue na secretaria acadêmica da UEMS, Unidade de Ponta Porã, em envelope fechado, identificado com o nome do candidato, de segunda a sexta-feira, no horário das 15 às 21h, na Rua Itiberé Vieira, S/N Bairro Residencial Júlia de Oliveira Cardinal - Ponta Porã, MS CEP: 79907-414 Telefone: 67-3926-6330



As incrições podem ser feitas até o dia 06 de junho de 2016. A taxa é R$120.