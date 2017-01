UCDB Idiomas está com inscrições abertas

Os cursos do UCDB Idiomas, serão oferecidos na unidade Centro, e também no Campus Tamandaré da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no período vespertino, duas vezes na semana e com a facilidade de pagar em seis parcelas a cada semestre.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o início de março pelo site www.ucdb.br/cursosdeextensao para sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e inglês jurídico. As aulas começam em 7 de março.



O UCDB Idiomas conta ainda com o ‘Plantão Tira-Dúvidas’, recurso disponibilizado ao aluno para rever conteúdos, e também o ‘Dias de Imersão’, destinado à socialização e interação para oportunizar aos alunos momentos para conversarem entre si na língua em que cursam, colocando em prática o que aprendem em sala de aula.



Os valores para o semestre variam de R$ 597 (40h/a por semestre) para turmas iniciantes; R$ 566 (40h/a por semestre por semestre), para turmas seqüenciais e conversação; e de R$ 706 (60 h/a por semestre por semestre) para turmas de instrumental. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-3482 ou 3312-3354.