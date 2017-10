Turistas vítimas de violência terão atendimento especializado em Campo Grande

Deurico/Arquivo Capital News Central terá de disponibilizar linha telefônica com servidores fluentes em inglês e espanhol

A Prefeitura de Campo Grande está autorizada a implantar a CATVV (Central de Acolhimento ao Turista Vítima de Violência), que deve funcionar ligada à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde). A lei foi publicada na edição desta segunda-feira (2) do Diário Oficial.



O vereador Delegado Wellington (PSDB) apresentou o projeto de lei que criou a Central. Segundo informações inseridas no projeto, houve um crescimento da criminalidade e da violência contra os turistas em Campo Grande, e de acordo com estatísticas da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista do Aeroporto, nos últimos três anos, já foram registrados 2.852 boletins de ocorrências. Situação que aumenta a sensação de insegurança e acaba contribuindo para a "cultura do medo", classificou o vereador.



Entre os objetivos da CATVV estão o de oferecer suporte jurídico-institucional ao turista nacional ou estrangeiro vítima de violência ocorrida na Capital; exercer, em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, ações voltadas à prevenção e combate à violência praticada contra os turistas, por meio da Guarda Civil Municipal; atuar no acolhimento de turistas vítimas de violência e no encaminhamento destes aos órgãos de segurança competentes, para a lavratura das devidas ocorrências; oferecer aos turistas uma linha telefônica gratuita 0800, operada por servidores capacitados em língua inglesa ou espanhola, quando necessitarem solicitar o apoio da CATVV, entre outras ações.



“De nada adiantará o esforço de vender uma imagem positiva de nossa cidade se não se prevenir a violência contra o consumidor desta imagem, que é o turista. Infelizmente, os delitos cometidos contra turistas são rapidamente noticiados nas redes sociais e na mídia jornalística do mundo inteiro. E a Guarda Municipal faria uso das imagens geradas através do sistema de vigilância eletrônica, quando disponível, orientando a sua ação tanto em termos de prevenção de crimes quanto no que diz respeito à repressão de atos de violência”, justificou o autor do projeto, sobre os efeitos negativos da violência para o setor do turismo e para a economia da cidade.