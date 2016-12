TRT/MS tem cerimônia de posse da nova diretoria na próxima semana

Na próxima segunda-feira (05), o presidente eleito Desembargador João de Deus Gomes de Souza, juntamente com o vice-presidente e vice-corregedor da nova gestão, Desembargador Nicanor de Araújo Lima, assumem a diretoria do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS).

Divulgação/Assessoria presidente eleito Desembargador João de Deus Gomes de Souza, vice-presidente e vice-corregedor da nova gestão, Desembargador Nicanor de Araújo Lima, Novo diretor da Escola Judicial, Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior



A cerimônia de posse será realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A presença deve ser confirmada por e-mail Cerimonial@trt24.jus.br.



No lugar do Desembargador Nicanor de Araújo Lima, a diretoria da Escola Judicial terá nova gestão pelos próximos dois anos no comando, do Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior.