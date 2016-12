TRT-MS abre concurso público com salário de até R$ 10 mil

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT–MS) está abrindo um novo concurso público para provimento de cargos de nível médio e superior com salários de R$ 6.167,99 a R$ 10.119,93, para jornadas de 40 horas semanais.

Com 12 áreas para serem escolhidas pelos candidatos, sob a organização da Fundação Carlos Chagas, o concurso é para cadastro reserva e preenchimento de vagas em diversas vagas.



As inscrições podem ser feitas a partir das 10h da próxima quinta-feira (8) até as 14h do dia 26 de dezembro de 2016, através do site www.concursosfcc.com.br.

Durante esse procedimento os candidatos devem realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 80,00 ou R$100,00, em forma de GRU em qualquer unidade bancária.



A etapa avaliativa é composta por Provas Objetiva e Discursiva/ Redação, previstas de serem aplicadas no dia 26 de março de 2017, em Campo Grande.