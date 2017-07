Tribunal de Contas desenvolve sistema que analisa processos em 9 segundos

Divulgação/Assessoria Buscando agilizar e padronizar buscas, sistema é apresentado aos auditores

O sistema solidifica o papel pedagógico que a Corte de Contas vem adotando nos últimos anos, um modelo de gestão ágil e moderno, com novos projetos e ações implementadas pela administração do presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves. Esse avanço é resultado do projeto de modernização implantado pela atual gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A inovação desta vez trata do módulo SICAP ANÁLISE, sistema que dá mais agilidade e padroniza a análise dos processos que envolvem atos de admissão, convocação, contratação e aditivo de contratação, feitos pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal.



De acordo com o presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, “O Tribunal vem evoluindo no sentido de dar, cada vez mais, segurança para a sociedade nos seus atos de pessoal. Por isso é uma conquista de todos nós, uma vitória para a sociedade e para o jurisdicionado. Estamos felizes em participar de um momento histórico como este, onde o Tribunal de Contas consegue efetivamente cumprir o seu papel e com isso poder estimular outros Poderes a seguirem o mesmo caminho, buscando melhorias com segurança e com mais transparência em suas ações”.



Durante a apresentação realizada aos auditores, pelo diretor de gestão e modernização do TCE-MS juntamente com sua equipe, Douglas Avedikian destacou que de uma maneira muito mais simples, os tipos de Atos que antes eram analisados, de forma manual passam então ser analisados de forma automática. “Com esse sistema, a Inspetoria de Atos de Pessoal do TCE-MS está entrando de vez na modernização, no século XXI, aonde trabalhamos com a metodologia de gestão de riscos, automação e a padronização”.



Logo após a apresentação foi ministrado aos auditores do TCE-MS pela equipe da DGM – Diretoria de Gestão e Modernização da Corte de Contas, um curso sobre como operar o novo módulo no sistema SICAP ANÁLISE.

SICAP Análise



Objetivos do sistema: Permitir uma verificação automatizada individual dos atos de pessoal enviados pelos Jurisdicionados;Mapeamento das unidades gestoras com o maior risco de inconformidade;Classificação desses atos como: Registro, Não Registro, Arquivamento ou Devolução de Documentos; Possibilitar aos Auditores da ICEAP, de posse do resultado do processamento, optar por conceder o registro nos casos de julgamento pela legalidade, ou negando o registro, quando, no mérito, concluir pela ilegalidade.



Integração



O SICAP ANÁLISE está integrado com o Sistema LRF e o Portal da Jurisprudência. Esta integração permite uma checagem automática no Diário Oficial do Jurisdicionado para constatar a existência da publicação de documentos relativos ao ato analisado e também na LRF para checar se o limite de gastos está mantido.