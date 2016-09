Três residências são incendiadas durante a madrugada desta segunda-feira

Durante a madrugada desta segunda-feira (5) o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em três pontos do bairro São Cristóvão, conforme informações do boletim de ocorrência.



Três residências foram atingidas, duas na rua Isabel e uma na rua Humberto Correa. A informação no registro consta que um homem teria ateado fogo nas residências, no entanto o mesmo ainda não foi identificado pela polícia.



Para que as chamas pudessem ser controladas o Corpo de Bombeiros precisou arrombar as portas.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.