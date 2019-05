Três Lagoas recebe investimento de R$74,33 milhões em saneamento

Deurico/Capital News Ordens de serviço serão assinadas hoje (30) em Três Lagoas

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) vai investir R$ 74,3 milhões em saneamento em Três Lagoas. Azambuja também realizaram uma parceria com a prefeitura do município para beneficiais 146 famílias com moradias dignas por meio do programa Lote Urbanizado, onde irá investir R$ 1,3 milhão.

Reinaldo vai entregar nesta quinta-feira (30), a ampliação dos sistemas de abastecimento de água nos setores Vila Nova, Santa Luzia e Vila Piloto, garantindo o fornecimento de água tratada para milhares de famílias.

O governador também vai assinar ordem de serviço para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e também autorizar a licitar 42km de rede coletora de esgoto e 2.266 ligações domiciliares. Também será feita a inauguração das obras de melhorias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto/São João que agora terá capacidade de tratar 100 litros por segundo.