Três apostas de SP e MG dividem prêmio de R$ 35 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Três pessoas dividem o prêmio

Três apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de sábado (11). Os bilhetes vencedores são de Ipatinga (MG), Itu (SP) e Santa Cruz da Conceição (SP). Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 11.813.566,31.

As dezenas sorteadas foram:



02 - 07 - 09 - 18 - 21 - 25



A quina teve 367 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 8.583,27. Outras 13.764 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 326,94.



O prêmio estimado na quarta-feira (15), é de R$ 3 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.