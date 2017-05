Trechos não pavimentados recebem manutenção em Campo Grande

Ruas que não possuem pavimentação asfáltica e se encontra em estado crítico começaram a receber manutenção na manha desta quinta-feira (11). O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese acompanhou os trabalhos.

Divulgação/Prefeitura de Campo Grande Máquinas realizam cascalhamento e limpeza das vias

Há equipes e máquinas concentradas nos bairros Itamaracá, Columbia, Noroeste, Chácara dos Poderes, Residencial Edson de Brito Garcia e no Nashiville, onde também houve limpeza de áreas públicas.



O conjunto habitacional Edson Brito Garcia, que fica na Região Urbana do Bandeira foi o primeiro a ser visitado pelo secretário. “As crateras tornaram a rua intransitável”, contou Juarez das Neves, morador região.



Nos próximos dias estão programadas intervenções na Avenida Batista Caminha, no bairro Perpétuo Socorro, vizinho ao Itamaracá e na margem esquerda da Avenida Guaicurus (sentido Macro Anel). Também será feito o serviço de tapa-buraco no trecho asfaltado da avenida, que é itinerário do transporte coletivo.



Na região norte de Campo Grande, o trabalho de recuperação começou pelo Jardim Columbia e depois se deslocará para o Nova Lima.