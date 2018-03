Trechos da rodovia BR-163 passam por interdição parcial

Tamanho do texto

Quem pretende viajar pela BR-163/MS tem de ficar atento aos trechos da rodovia que passam por interdição parcial nesta terça-feira (13/03), devido à realização de obras e serviços de melhoria realizados pela CCR MSVia.

Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), mesmo com a sinalização efetiva nos locais em obras, a redução de velocidade é fundamental para garantir a segurança de todos.

Pontos com desvios no tráfego:

Bandeirantes – no km 546;

Jaraguari – entre os kms 513 e 512;

Campo Grande - entre os kms 441 e 440;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 387 e 386;

Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 786 e 784;

Coxim – entre os kms 762 e 760;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 613 e 611;

Campo Grande – entre os kms 441 e 438;

Douradina – no km 298;

Juti – entre os kms 186 e 185 e no km 174;

Naviraí – entre os kms 135 e 133;

Eldorado – entre os kms 58 e 57.

Em caso de chuva, as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).