TRE-MS mantém serviço para cadastro biométrico mesmo com o recesso

Divulgação/TRE-MS TRE-MS informa que 76% dos campo-grandenses estão com a pendência

Entre os dias 20 de dezembro e 7 de janeiro, período que compreende o recesso das festas de fim de ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) permanecerá com os atendimentos da biometria em Campo Grande. Somente os trabalhos na Secretaria do TRE e nos “Fáceis” serão suspensos no período.

Os locais de atendimento funcionarão de segunda a sexta-feira, fechando somente nas datas de Natal (25/12) e Ano Novo (01/01). O Memorial da Cultura também abrirá aos sábados.

A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), no Parque dos Poderes, atenderá de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h. (exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro).

O Centro Integrado de Justiça (CIJUS) atenderá de segunda a sexta-feira, 08h às 14h. (exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro).

O Memorial de Cultura atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados - inclusive 23 e 30 de dezembro-, das 8h às 14h. (exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro). Os serviços interrompidos durante o recesso retornarão ao normal a partir de 8 de janeiro.