TRE-MS inaugura posto de atendimento no Centro Integrado de Justiça em Campo Grande

Centro Integrado de Justiça tem posto de atendimento eleitoral inaugurado nesta quinta-feira(08), para atender a população no centro da cidade.



O novo espaço conta com oito guichês de atendimento, todos com os kits biométricos instalados, onde serão oferecidos os serviços de inscrição eleitoral (primeiro título), segunda via do título de eleitor, transferência do local de votação e alteração nos dados cadastrais.



O Centro Integrado de Justiça Des. Nildo de Carvalho está situado na rua 26 de Agosto, esquina com a Calógeras. O horário de atendimento será das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.