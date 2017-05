TRE-MS e CMO firmam parceria para implementação da biometria no Estado

Divulgação O atendimento será feito de forma ordinária em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã

Firmado na última quinta-feira (27), pela Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, presidente do TRE/MS e pelo General-de-Exército, Gerson Menandro Garcia de Freitas, Comandante Militar do Oeste o acordo de cooperação mútua entre os dois órgãos, para a realização de atividades necessárias para o cadastramento biométrico dos eleitores de Mato Grosso do Sul.



A parceria entre os órgãos prevê a utilização do espaço físico e ajuda logística no transporte das equipes de trabalho, além da cedência de militares por parte do CMO para auxílio no recadastramento biométrico, a fim de contribuir na orientação de filas, atendimento e coleta dos dados de dados biométricos do eleitor.



O acordo terá vigência de 14 meses e inclui o atendimento ordinário nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, com início a partir do dia 8 e maio deste ano, além das revisões de eleitorado previstas para acontecerem no segundo semestre deste ano, bem como o fechamento de cadastro, nos meses de abril e maio de 2018.



Os militares que atuarão na Biometria receberão capacitação especifica por parte da Justiça Eleitoral.