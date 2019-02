TRE-MS abre processo seletivo para estagiários de nível médio

Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), abre nesta segunda-feira (25) o Processo Seletivo de estágio remunerado voltado para os estudantes que estejam cursando Ensino Médio nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE). O edital está disponível no portal da Justiça Federal.

Para participar o candidato deve ter idade mínima de 16 anos na data da divulgação do resultado, 15 de maio de 2019, e estar matriculado no primeiro ou segundo ano do Ensino Regular ou na 1ª fase da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Os estudantes que estejam a um ano ou mais do término do Ensino Integrado ao Ensino Médio e os da Educação Profissional que ainda tenham ao menos seis meses para término do curso também podem participar.

O estágio terá carga horária de quatro horas diárias no período vespertino, totalizando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Será oferecida ao estagiário uma bolsa auxílio de R$ 465,39 e auxílio-transporte, independentemente de existir ou não, no município onde resida, o transporte coletivo oficialmente instituído.

As inscrições acontecem de 25 de fevereiro a 1º de março. Em Campo Grande, ocorrerá na secretaria da escola do candidato e, nas cidades do interior do Estado, devem ser realizadas nos Cartórios Eleitorais. Vale destacar que as escolas da Capital devem enviar os documentos dos estudantes selecionados para a Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional (Copep), até o dia 11 de março de 2019.

Em caso de dúvidas, para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato com a SED por meio dos telefones (67) 3318-2341 / 2212 ou 2372.