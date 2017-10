TRE faz atendimento na sede da Fundação de Cultura na Capital

Tamanho do texto

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) atende até as 17h desta sexta-feira no posto montado na sede da Fundação de Cultura – prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho. Os demais locais permanecerão fechados devido aos feriados estadual e nacional.

Divulgação

Conforme as informações, no posto da Fundação de Cultura, também estão previstos atendimentos aos sábados, entretanto, excepcionalmente neste dia 14, o TSE fará manutenção em todo sistema da Justiça Eleitoral. Com isso, o atendimento será interrompido e retorna ao normal na segunda (16).

A orientação é que os eleitores compareçam o quanto antes em um posto da Justiça Eleitoral e façam a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico, para que não corra o risco de perder o título de eleitor. A revisão encerra dia 18 de março de 2018.

O prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro da Capital.