Vereadora perde o controle do carro e capota na MS-162

Após aquaplanagem a vereadora de Aral Moreira, Valdirene Regis Soligo (PSD), capotou na MS-162, rodovia que liga Maracaju a Sidrolândia, distante 160 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de ontem (26).





Robertinho/Maracaju Speed Acidente aconteceu na MS-162

Conforme informações do site Maracaju Speed, Valdirene seguia para Campo Grande quando perdeu a direção do veículo, após sofrer uma aquaplanagem e ser jogado para fora da pista ficando com as rodas para o ar.





Valdirene conseguiu se soltar do cinto de segurança e pedir ajuda para motoristas que passavam pela rodovia.



Apesar da gravidade do acidente a vereadora sofreu apenas escoriações na cabeça e algias na região do tórax devido a tração do cinto de segurança após o impacto.