Veículos se envolvem em engavetamento na Avenida Duque de Caxias

No final da noite desta segunda-feira (5) cinco veículos se envolveram em um engavetamento na Avenida Duque de Caxias após um veículo Ford Ranger bater na traseira de um Fiat Siena em frente ao Comando Militar do Oeste, em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h, o condutor do veículo Ford Ranger bateu na traseira de um veículo e com isso acabou ocasionando um engavetamento de cinco veículos.



O suspeito de causar o início do engavetamento não possuía Carteira Nacional de Habilitação e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e teve o carro apreendido e encaminhado para o pátio de Detran.



Já uma mulher que estava acompanhada do motorista sem CNH sentiu fortes dores no corpo e foi encaminhada para a Santa Casa, onde permanece internada.