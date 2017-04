Veículos apreendidos que não forem regularizados em 30 dias vão para leilão, diz Detran

Divulgação/Detran Prazo para regularização vence em 30 dias

Donos de veículos apreendidos e recolhidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), terão 30 dias para regularizar a situação do automóvel ou o mesmo será encaminhado para leilão. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado.



Prazo para regularização do documento passou a contar a partir de hoje. Segundo a assessoria de comunicação do Detran, 2.024 proprietários foram notificados, nas cidades de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Caarapó, Costa Rica, Coxim, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina e Ponta Porã.



Caso tenham sido notificados, os proprietários dos veículos deverão procurar as Agências do Detran em suas respectivas cidades. Se a situação do automóvel não for regularizada no prazo, ele poderá ser leiloado como desmontagem, reciclagem ou circulação.



Detran alertou ainda que se o valor arrecado no leilão não for suficiente para cobrir o débito total do veículo, os responsáveis deverão assumir com o restante da dívida.