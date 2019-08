Veículo capota e passageiro fica gravemente ferido

Divulgação/3ºGBM Acidente aconteceu no último domingo (18).

O passageiro de um veículo Strada, 44 anos, ficou gravemente ferido após acidente na noite de domingo (18). Ele foi localizado dentro do veículo inconsciente e apresentava traumatismo craniano e suspeita de hemorragia interna. Já o motorista, estava consciente e tinha apenas escoriações nos braços. Acidente aconteceu no trecho da BR-262, entre a Escola Municipal Almirante Tamandaré e o bairro Popular Nova, em Corumbá.



Segundo os relatos do motorista um outro carro teria forçado a ultrapassagem e ele acabou perdendo o controle da direção. Conforme o site Diário Online, equipes do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas.



Depois do atendimento emergencial, as vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Guatós, que fica próximo do local onde ocorreu o acidente.