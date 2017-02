Três pessoas morrem em acidente na MS-339

Três pessoas morreram em um acidente após carro sair da rodovia. O caso aconteceu na noite de domingo (5), na MS-339, entre Miranda e Bodoquena, região do Pantanal.



Ao todo estavam quatro pessoas em um carro de passeio. Entre as vítimas estão duas crianças e uma mulher. De acordo com informações do Dourados News, a motorista perdeu o controle da direção.



A motorista foi encaminhada ao hospital de Miranda com vida. A Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil estiveram no local para apurar informações e auxiliar.