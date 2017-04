Trechos da BR-163/MS recebem obras da CCR MSVia

A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS e implanta a operação pare-e-siga com desvios no tráfego. Os serviços acontecem nesta segunda-feira (24). A ação decorre da realização de obras e serviços de melhoria em trechos da rodovia. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao aproximarem-se dos locais em obras, atentando para a presença de operários nas imediações da pista.



Pontos com desvio de tráfego:



Nova Alvorada do Sul – entre os kms 367 e 366;

Dourados – entre os kms 265 e 264;

Caarapó – entre os kms 229 e 228;

Itaquiraí – entre os kms 111 e 110;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 819 e entre os kms 802 e 801;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 647;

Bandeirantes – entre os kms 545 e 543;

Campo Grande – entre os kms 428 e 426;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 364 e 362;

Caarapó – entre os kms 239 e 238 e entre os kms 191 e 190;

Itaquiraí – entre os kms 73 e 71;

Mundo Novo – entre os kms 20 e 19.