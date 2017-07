Divulgação/Assessoria As obras estão sendo realizadas pelo Comando Militar do Oeste e a Prefeitura Municipal da capital

Algumas ruas de Campo Grande serão interditadas para obras de melhorias, nesta quinta-feira (20).O motivo é que ambas passarão por obras de melhorias do tráfego. As mesmas estão sendo realizadas pelo Comando Militar do Oeste e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com interdições da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), com foco em melhorias no trânsito da região.

20 de julho (quinta-feira)

Cruzamento da Av. Salgado Filho com a Rua Brilhante

obra: drenagem

Junção da Rua Guia Lopes com a Rua Brilhante

obra: drenagem

Cruzamento da Av. Salgado Filho com a Rua Guia Lopes

obra: pavimentação

Rua Brilhante (Quadra 2)

obra: pavimentação

A obra é realizada por meio de convênio firmado entre o Exército e a Prefeitura de Campo Grande. A execução da obra é de responsabilidade do 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9° BEC), do Comando Militar do Oeste (CMO), porém o fechamento do trânsito no entorno do local, bem como o controle do trânsito são de responsabilidade da Prefeitura, por meio de sua Agência de Trânsito, como prevê a letra n, da Cláusula Terceira, do convênio publicado no Diário Oficial da União, em 24 de outubro de 2016, que trata das obrigações dos partícipes.