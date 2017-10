Ruas da Capital estão interditadas por causa de comemorações; veja a lista

Devido a comemorações religiosas e pelo Dia das Crianças, ruas e avenidas de Campo Grande estarão interditadas neste sábado (12).



Confira abaixo a lista de endereços divulgada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



Rua Tennesse, entre a Rua Johanesburgo e Rua Gastão da Cunha Miranda – Evento Evangélico – 18h às 23h



Avenida Araticum, entre a Rua Baoba e a Rua Salviana – Festa do Dia Das Crianças – 07h às 16h



Rua Zeca Mota entre a Rua Dário Anhaia Filho e Rua Lúcia dos Santos – Dia das Crianças – 11h às 19h



Rua Camboatá entre a Rua Oriental e Rua Tenente Flávio José de Carvalho – Dia das Crianças – 08h às 20h



Rua Indianápolis, entre as ruas Nazaré e Barbacena – Festa Comunitária em Comemoração ao Dia das Crianças – 08h às 10h



Rua Guiné, entre a Tv. Ciça e a Rua Guaracai, Bairro: Moreninha III – Festa do Dia Das Crianças – 12h às 18h



12/10 – Rua Minira Anache/ Rua dos Amigos/ Abrão Anache/ Rua Jerônimo de Albuquerque/ Zulmira Borba/ Gualter Barbosa/ Francisco Pereira Coutinho/ Henrique Barbosa Martins/ Gilson Nogueira/ Pacaju/ Galdino Afonso Vilela/ Agua Santa/ Elias Catan/ Término Chácara do Xororó – 11ª Cavalgada Nossa Senhora Aparecida – 07h às 10h



Saída: Rua Thor/ Rua Cachoeira do Campo/ Rua Pará/ Rua Xavantes/ Rua Clineu da Costa Moraes. Retorno: Rua Manoel Joaquim de Moraes/ Rua Panambi Verá/ Rua Souto Maior/ Rua Pará/ Rua Cachoeira do Campo e Rua Thor – 14ª Cavalgada de N. Senhora Aparecida – 08h às 18h



Rua Benjamin Constant/ José Bonifácio/ Rua Saldanha da Gama/ Av. Tamandaré – Procissão – 07h às 09h



Rua Jorge Luiz Anchieta Curado, nº 123, B: Itatiaia, até a Rua Bráulio de Souza/ Rua Bráulio de Souza até a Av. Oceania/ José Nogueira Vieira/ Rua San Martim até esquina com a Rua Rouxinol/ Rua Cândida Lima de Barros/ Paróquia Senhor Bom Jesus, nº 293, Bairro: Tiradentes – Carreata – 08h às 08h30



Praça do Papa/ Rua Zákia Nahas Siufi/ Av. Pres. Vargas/ Julio de Castilho/ Av. Afonso Pena/ Rua Bahia/ Av. Mato Grosso/ Rua 13 de Maio/ Rua Dom Aquino/ Duque de Caxias/ Orla Morena/ Av. América/ Rua Saldanha da Gama/ Av. Alm. Tamandaré e Tv. Batoví – Carreata – 15h30 às 18h



Rua Palmácea, em frente à Comunidade N. Senhora das Graças/ Rua Abélia/ Rua Minas Novas (Comunidade Matriz Nossa Senhora Aparecida, esquina com a Rua Fraiburgo) – Procissão – 18h15 às 19h15



Rua Henrique Barbosa Martins, nº 875/ Avenida Jerônimo de Albuquerque até à Av. Marquês de Herval nº 372, Bairro: Nova Lima – Procissão – 18h às 21h



Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa/ Rua América Carlos da Costa/ Av. Fábio Zahran/ Av. Costa e Silva/ Av. Interlagos/ Rua Cristalina/ Rua Júlio Verne – Procissão – 07h às 09h30



Rua Anselmo Selingardi, entre a Rua Lea Maria Barbosa Marques e Rua Domingos Belantani – Comemoração do Dia Das Crianças – 13h às 17h