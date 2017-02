Rua Guia Lopes é interditada para obras de recapeamento

Desde as 5h30 deste sábado (11), a rua Guia Lopes, no trecho entre a avenida Afonso Pena e a rua Brilhante está interditada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



A interdição visa a preparação da via, que receberá as máquinas operacionais do Exército para obras de recapeamento do asfalto, com trecho inicial de 1,57 km. No entanto, os trabalhos só começam na segunda-feira (13). A interdição parcial, no trecho de quatro quadras, será feita na faixa de estacionamento e de rolamento do lado direito, permitindo acesso de veículos em parte da via.



De acordo com a Agetran, a preparação do local com antecedência é necessária para a adequação da rua, que receberá maquinário e precisa estar sem caçambas e veículos estacionados.



As empresas já foram avisadas para retirar as caçambas no trecho de obras e neste sábado não será permitido estacionamento no local. Se ainda ficarem veículos no trecho, os proprietários serão avisados para retirá-los com urgência.



O local terá a presença de agentes de trânsito que vão orientar motoristas e moradores da região para a segurança no trânsito.