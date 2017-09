Rapaz de 22 anos morre em acidente de moto em Campo Grande

Luan da Silva Barbosa, 22 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 20h40min desta quarta-feira (20), na Avenida Gunther Hans, em frente ao Hospital Adventista do Pênfigo, na entrada do bairro Coophavila, em Campo Grande.



De acordo com informações da polícia de trânsito, o motociclista tentava fazer uma conversão quando, por razão ainda desconhecido, perdeu o controle da direção da Titan 150 cilindradas e bateu no canteiro central.



A suspeita é que Luan estivesse em alta velocidade e não é descartada a possibilidade de ele ter ingerido bebida alcoólica. A violência do impacto foi tão grande que o corpo do rapaz foi arremessado a 50 metros do local onde parou a moto.



Ainda segundo a polícia, Luan não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento da moto estava atrasado.