Quatro pessoas morrem após acidente de carro com caminhonete

Quatro pessoas morreram após carro bater em caminhonete na MS-162. O acidente aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (8), em Maracaju, na rodovia que vai para Sidrolândia.



As vítimas foram Ivon Pereira de Lima, de 46 anos, Evanilda Pereira de Lima, de 66 anos, Nayla Thays Santos de Lima Matricardi, de 22, e a motorista do carro que ainda não foi identificada.



De acordo com informações do site Maracaju Speed, o Uno ficou desgovernado e rodou na pista invadindo o sentido contrário. O carro ficou totalmente destruído.



Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram ao local para realizar a retirada dos corpos e controlar o trânsito, além de resguardar o cena do acidente até a chegada da perícia.