Quarta parcela do IPVA vence nesta semana

Parcela vence nesta semana

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017 para quem optou pelo parcelamento do tributo vence nesta semana. A próxima sexta-feira (28) é a chance dos condutores pagarem.



Conforme a assessoria, o IPVA é a segunda fonte de arrecadação do Governo do Estado. O secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro, afirma que neste ano foram lançados R$ 603 milhões em carnês aos contribuintes de todo o estado.



“O valor é distribuído semanalmente aos municípios, de acordo com a frota. O recurso vai para o Tesouro Estadual e Municipal e é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros”, explicou.



É oferecido o desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo. O calendário segue sem alteração: 28 de abril (4ª parcela) e 31 de maio (5ª e última parcela). A Sefaz informa aos contribuintes que não estiverem em posse dos boletos, que existe a opção de emitir uma segunda via pela internet.