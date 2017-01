Proposta de lei quer tornar todos os assentos de ônibus preferenciais

A Câmara Municipal de Campo Grande promulgou lei que torna todos os assentos nos ônibus preferenciais, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (2). O decreto depende da sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD) para entrar em vigor.



Caso aprovado pelo Executivo, a lei n. 5.790 de 30 de dezembro de 2016, prevê que todos os assentos serão destinados, preferencialmente, aos passageiros idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas com crianças de colo. Na ausência dos usuários preferenciais, os lugares ficarão livres para utilização dos outros usuários.



A legislação prevê ainda que avisos sejam afixados nos veículos, informando sobre a mudança. Caso sancionada pelo prefeito, as concessionárias terão 60 dias para se adequarem à lei. Hoje, apenas alguns assentos são destinados ao público preferencial, geralmente dispostos próximos ao motorista.