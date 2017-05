PRF registra 21 acidentes nas rodovias federais de MS durante feriado, três com morte

Divulgação/PRF Mais de 4,3 mil veículos foram fiscalizados durante ação

Policia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira (2) o resultado final da “Operação Dia do Trabalho”, realizada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Como no ano passado o feriado caiu em um domingo e não houve uma operação especial, os números deste ano não foram comparados.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 21 acidentes foram registrados desde o início da operação, na última sexta-feira. Ao todo, 4.469 pessoas foram fiscalizadas durante a operação que chegou ao fim à 0h de hoje. Foram 4.373 veículos fiscalizados e 2.049 abordagens educativas realizadas.



Também foram realizados 1.976 testes do bafômetro. Entre as infrações mais graves, 3.169 foram motivados por excesso de velocidade, 38 por uso de álcool, 153 por ultrapassagens indevidas e 46 por falta ou não uso do cinto de segurança. Foram 13 prisões realizadas no período.



Para a PRF, a quantidade de autuações por excesso de velocidade e o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados revelam certa resistência do condutor em cumprir a legislação, o que dificulta reduções significativas no índice de acidentes.



Acidentes

Dos 21 acidentes registrados, 13 provocaram algum tipo de ferimento em 30 pessoas. Cinco deles foram considerados graves, tendo pelo menos uma pessoa ferida gravemente ou morta. Sobre óbitos, três foram registrados durante a operação.