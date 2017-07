Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Por conta de obras e festas julinas, Agetran interditará ruas de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) invertida diversas vias para execução de obras e realização de eventos religiosos.

A partir do dia 18 até o dia 23 de julho, para execução de obras da empresa MS Gás, a Rua João Rosa Pires será interditada entre a Rua Bodoquena e Rua Eng Roberto Mange. Rua João Rosa Pires entre Rua Bodoquena e Rua Dom Aquino (Faixa de estacionamento), das 7 as 17 horas.

No dia 22 de junho para realização de evento religioso a Rua Vasconcelos Fernandes será interditada entre a Rua Barão do Rio Bramcop e Avenida Afonso Pena das 17 às 22 horas. Para realização de Evento Religioso a Rua Pedro Oledo será interditada entre a Rua General Alcoforado e Rua Manoel Vieira de Souza das 18 às 22 horas.

A Rua Oscar Ferreira Bugre será interditada entre a Rua Ovídio de Paula Correa e Rua Professor Henrique Cirilo Correa, para realização de Ação Social.

Para realização de Show de Prêmios, nos dias 21 e 22, das 14 às 23 horas, a Rua Domingos Ramos será interditada entre Rua Luvirno Bicudo e Rua Atanásio Ramos – 14 as 23horas.

A Rua Yokohama será interditada entre as Ruas Presidente Delfim e Presidente Nilo Peçanha das 21 às 23 horas dias 21, 22 e 23/07, para realização do evento (Encontro de Jovens com Cristo).

Para realização da Festa da Colheita, a Rua da Divisão será interditada entre TV Baturite e Rua Carimbó (faixa de estacionamento) – 17 as zero horas. A Rua Jussara será entre a Rua Itapirapua e Rua Guajará, das 13 h as 17h:30 dos dias 22 e 23 para realização de atividade bíblica para crianças.

Para realização de Festas Julinas serão interditadas as ruas:

Rua Arlindo Sampaio Jorge entre Rua Rebouças e Rua Marques de Herval – 17 às 23 horas, no dia 22.

Rua Getuliana entre Rua do Branco e Rua do Verde – 19 às 23 horas dos dias 21, 22 e 23. Rua Três Poderes entre Rua Londrina e Rua Tibagi das 18 às 22 horas.

Rua Rosa Maria Lopes Contos entre Rua Roberto Ferreira e Rua Alcebíades Barbosa, das 16 as 23horas.

Rua Japão entre Rua Ouro Branco e Rua Ceres – 16 às 22 horas.

Rua Juruena entre Avenida Bandeirantes e Rua Engenheiro Roberto Mange das 16 as 23 horas.

Rua Paud’alho entre Rua Presidente Vargas e Rua Santa Clara – 16h:30 às 23 horas.

Rua Josué Pereira Ferreira entre a Rua Martiniano Alves e Avenida Rita Vieira – 12 horas do dia 22/07 às 05 horas do dia 23/07.