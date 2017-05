Piscina cai de caminhão, atinge veículo e casal fica ferido

Tamanho do texto

Um casal ficou ferido na noite da última sexta-feira (19), após o carro em que eles seguiam ser atingido por uma piscina na rodovia MS-480, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia, distante de 310 quilômetros da Capital.

Site Nova News Motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a lateral da pista



Segundo informações do site Novanews, o casal seguia pela rodovia em uma camionete modelo S-10, quando foram atingidos por uma piscina que se soltou de caminhão que passava na direção contrária.



Com o impacto da batida o motorista da camionete perdeu o controle e atingiu a lateral da pista. O veículo ficou parcialmente destruído e pedaços da piscina ficou espalhado pela pista.



As vitimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas consciente para o hospital de Rosana em São Paulo.