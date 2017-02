Pastor morre após bater em caminhonete de prefeito na BR-163

PC de Souza/Edição de Notícias Causa do acidente será investigada

O pastor Rubens Moreira, de 55 anos, morreu após acidente. A vítima atingiu a caminhonete do prefeito Aluizio São José (PSB). O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7), na BR-163, a 15 km de São Gabriel do Oeste.



De acordo com o site Edição de Notícias, ainda será investigado o motivo do acidente. Com impacto da batida a vítima morreu na hora. Durante a ultrapassagem o motorista tentou fazer retorno invadindo a pista.



Rubens seguia para uma fazenda e levava a Santa Ceia para um membro da igreja. Ele era pastor há 12 anos e atualmente congregava na igreja Jerusalém Avivamento.



Os ocupantes da camionete sendo Cláudio, o prefeito e o fotógrafo Eduardo Bampi não tiveram ferimentos. O corpo será encaminhado para Rio Verde, onde será velado e enterrado.