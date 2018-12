Órgãos de jovem morta em acidente de trânsito vão salvar três vidas

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Jessica morreu aos 26 anos

Órgãos captados nesta segunda-feira (10) de Jessica Persi, morta em acidente de trânsito, vão salvar três vidas. Um dos rins segue para ser implantado em um paciente de São Paulo, o outro em Rondônia e o fígado segue para Brasília. As córneas ficarão no banco de olhos, conforme divulgou a Santa Casa de Campo Grande.

Jessica teve morte cerebral na sexta-feira (7). Ela conduzia uma motocicleta quando foi atingida por outro motociclista que teria desrespeitado a preferencial e atravessado no cruzamento das avenidas Das Bandeiras e Manoel da Costa Lima, na Capital. O motociclista estava em uma YBR e fugiu.

A jovem recém havia saído da casa de uma amiga e seguia para a casa quando se envolveu no acidente. Ela chegou à Santa Casa em estado grave que evoluiu para a morte encefálica. Protocolo foi aberto e a morte confirmada no domingo (9). Conforme a assessoria de comunicação do hospital, outros órgãos como coração e pâncreas de Jessica também seriam captados para doação, porém a equipe responsável pela coleta teve "uma intercorrência" a caminho de Campo Grande.

Inquérito policial deve ser aberto para apurar o acidente e tentar identificar o motociclista que fugiu sem prestar socorro à vítima.