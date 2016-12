Obras da CCR MSVia prosseguem na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS nesta quinta-feira (29). De acordo com a Concessionária, serão implantados desvios no tráfego bem como as operações pare-e-siga nos locais. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária reitera aos motoristas para que fiquem atentos aos pontos em obras, uma vez que podem ocorrer pequenas retenções de tráfego em função das obras.





Pontos com desvio de tráfego:

Rio Verde de MT – no km 708 e entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 633 e 629;

Rochedo/Bandeirantes/Jaraguari – entre os kms 537 e 533;

Campo Grande – entre os kms 493 e 492;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 400 e 398;

Dourados – entre os kms 280 e 267;





Pontos com pare-e-siga:

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 816 e 814;

Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 676;

Jaraguari – entre os kms 507 e 505;

Campo Grande – entre os kms 493 e 492;

Itaquiraí – entre os kms 67 e 65.