Obras da CCR MSVia continuam na BR-163/MS

A CCR MSVia informa que as obras e serviços continuam na BR-163/MS nesta quinta-feira (1º). Nos trechos, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, bem como desvios no tráfego, de forma a garantir a fluidez e contribuir com a segurança.



Apesar da sinalização nas proximidades desses trechos, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação e fiquem atentos para eventuais pontos de retenção. A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 841 e 840;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 783;

Rio Verde de Mato Grosso –entre os kms 679 e 678;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 593 e 592;

Bandeirantes – entre os kms 548 e 547;

Bandeirantes/Rochedo – no km 535;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 370 e 369;

Dourados – entre os kms 260 e 259;

Caarapó – entre os kms 238 e 237 e entre os kms 218 e 216;

Itaquiraí – entre os kms 75 e 74;

Eldorado – entre os kms 63 e 62;

Mundo Novo – entre os kms 20 e 19, entre os kms 12 e 11 e entre os kms 6 e 4.