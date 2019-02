Obra de reestruturação do trânsito deve custar cerca de R$ 42 mi a Campo Grande

Estudos realizados pela Prefeitura de Campo Grande através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apontam que em quatro anos, as obras realizadas para a modernização do trânsito da Capital deverá custar cerca de R$ 42 milhões aos cofres públicos.

Desde 2017 até fevereiro de 2019, já foram investidos aproximadamente R$ 12 milhões e a previsão é de que sejam utilizados mais R$ 30 milhões até o fim de 2020.

Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, “Grande parte do dinheiro foi gasto com a recuperação da estrutura viária, que estava sucateada”, afirma.

De acordo com o projeto, entre as principais readequações no trânsito, está a semaforização. Dos 478 semáforos da cidade, 51 foram substituídos com recursos do Pró-Transporte, programa do Ministério das Cidades. Alguns locais beneficiados foram os cruzamentos das ruas Ceará e Pedro Celestino, além das avenidas Eduardo Elias Zahran, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, entre outras na área central.

Ainda segundo diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno,“Com a sincronização, o trânsito flui melhor, permitindo ao motorista, se mantiver uma velocidade constante, encontrar sempre o verde na passagem dos cruzamentos. Infelizmente, a falta de investimento nos últimos anos, quando recursos foram perdidos, acabou sucateando os equipamentos, que agora serão trocados.Os antigos aparelhos serão restaurados e poderão ser aproveitados em novos cruzamentos, onde houver demanda e os estudos técnicos mostrarem a necessidade de sinalização semafórica”, destaca.

Além dos semáforos, a Capital recebeu seis mil placas de trânsito e as ruas estão ganhando pintura. Conforme Janine Bruno,“A recuperação do parque semafórico é a nossa prioridade, mas só isso não é suficiente. Nós também estamos melhorando a sinalização com a instalação de placas de proibição e orientação, além da sinalização horizontal, que já estava bastante apagada por falta de manutenção” ,conclui Janine Bruno.