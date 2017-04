Números de feridos na BR-163/MS tiveram redução de 65% no feriado

Divulgação/Assessoria Operação começou na quinta-feira (20)

Com o encerramento da Operação Tiradentes, a CCR MSVia informou que não teve mortes durante o feriado. O número de feridos também foi reduzido em 65% na BR-163/MS. A ação começou na quinta-feira (20) e seguiu até domingo (23).



Conforme o balanço, em 2016 foram 11 feridos e neste ano foram seis. O estudo revelou também que durante a Operação Tiradentes o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU atendeu a 1.246 ocorrências, realizando 721 atendimentos a motoristas, 7% a mais em relação ao último ano.



O maior índice continua sendo referente a socorro mecânico, ou seja, veículos com falta de manutenção trafegando pela rodovia. Foram 488 casos, o equivalente a 40% do total.



Neste número, 283 decorreram de pane mecânica, ou seja, 23%. Na sequência, vem os casos de pneu furado, 81 (7%), pane seca, 40 (3%) e superaquecimento do motor, 32 (3%). Por fim, aparecem as ocorrências de pane elétrica, 31 (2%) e de bateria descarregada, 21 (2%).



Os veículos de inspeção de tráfego também atenderam a 151 ocorrências de retirada de objetos da pista, o equivalente a 12% do total.