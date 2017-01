Mulheres morrem horas depois de acidente em hospital de Dourados

Tamanho do texto

Duas mulheres morreram horas depois de um acidente envolvendo motocicleta e bicicleta na madrugada de domingo (08), na rodovia BR-163, em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima identificada como Ana Paula dos Santos, de 20 anos, estava na garupa da motocicleta e morreu na madrugada desta segunda-feira (09) no Hospital da Vida, para onde as vítimas haviam sido levadas. Já Luciane Barbosa Leal, de 36 anos, trafegava pela rodovia de bicicleta.

Condutor da motocicleta, que não portava documento do veículo, sofreu apenas ferimentos leves. As causas do acidente que aconteceu por volta das 3h20 de domingo ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.