Mulher morre em acidente envolvendo três veículos

Nova News UP capotou após ser atingido por Civic

Mulher, de 57 anos, morreu em acidente de trânsito envolvendo três veículos perto do quilômetro 167 da BR-276, entre o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e a cidade de Nova Alvorada do Sul. Maria Eudoxia Campos Gaspar era ocupante de um carro modelo UP e morreu no local. Oito pessoas ficaram feridas na batida que envolveu, ainda, um Gol e um Civic.

Conforme o site Nova News, o UP e o Gol seguiam sentido Nova Casa Verde a Nova Alvorada do Sul quando o Honda Civic, que fazia o sentido oposto, teria rodado na pista, e atingido o Up, que saiu da pista e capotou.

Com a capotagem do Up, Maria, que estava no banco traseiro, do lado esquerdo, morreu na hora. Sgundo informações extraoficiais, ela seria moradora em Presidente Prudente (SP).

Na sequência, o Gol que seguia logo atrás do UP acabou colidindo com o Civic. Oito pessoas, entre ocupantes do Gol e do UP, tiveram ferimentos e foram levados para hospitais da região. As pessoas que estavam no Gol não teriam se ferido.