Mulher morre atropelada por trator

Mulher, no nome ainda não divulgado, morreu ao ser atropelada por trator, nesta quinta-feira (4), em propriedade rural no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, bombeiros explicaram que a vítima seguia no para-lama do trator no momento em que caiu e o pneu passou por cima dela. Um homem conduzia o maquinário na hora do acidente.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal, mas chegou ao hospital morta. Inquérito policial foi aberto para investigar o acidente.